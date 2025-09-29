Раскрыто, откуда мошенники получают личные данные пользователей

Мошенники получают личные данные пользователей из онлайн-платформ, которые регулярно взламывают хакеры, заявил «Радио 1» киберэксперт Павел Мизинов. Полученную в ходе утечки информацию злоумышленники, как правило, приобретают на просторах даркнета.

Современная жизнь требует от нас активного использования цифровых сервисов. Повсеместная цифровизация привела именно к таким последствиям. Мы оставляем свои данные при заказе товаров, записи к врачу, регистрации на различных порталах. Риск утечки этих данных существует всегда, — подчеркнул Мизинов.

По его словам, еще один источник информации — это сами пользователи, которые оставляют в Сети много подробностей о себе. Злоумышленникам достаточно зайти в социальные сети человека, чтобы узнать информацию о нем.

Ранее Мизинов заявил, что мошенники под видом курьеров или сотрудников маркетплейсов выманивают у жертв коды из СМС. Он напомнил, что настоящие представители онлайн-платформ никогда не запрашивают такой информации.