В Калифорнии дом взлетел на воздух из-за утечки газа Шесть человек пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Калифорнии

Шесть человек получили ранения и несколько зданий были повреждены в результате взрыва в городе Хейвард в штате Калифорния, сообщает ABC7 News. Инцидент случился 11 декабря на бульваре Ист-Льюэллинг. Камера наблюдения снаружи запечатлела момент взрыва. Обломки дома разбросало по всем участку.

Предварительная причина взрыва — утечка газа, уточнили в полиции. Пожарная служба округа Аламеда сообщила, что перед взрывом на место прибыла бригада газовщиков, которая среагировала на сообщение об утечке. Во время взрыва несколько работников бригады находились рядом с домом. Все пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них в тяжелом состоянии.

Мы сидели дома, и тут все затряслось. Со стен посыпалась штукатурка, — рассказала журналистам жительница дома напротив.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово в Башкортостане. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.