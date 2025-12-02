Взрыв газа в башкирском доме обернулся гибелью женщины Жительница Давлеканово в Башкирии погибла при взрыве газа в доме

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово Республики Башкортостан, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на региональное управление МЧС. По данным ведомства, в результате травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась полученных травм в медучреждении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали с ожогами лица и кистей рук. Их доставили в реанимацию 18-й городской клинической больницы Уфы.

Ранее в Новосибирске собака включила конфорки на плите, что привело к взрыву. Хозяин животного оставил на плите баллончик дихлофоса, и когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок. Взрыв был настолько мощным, что входная дверь в подъезде вылетела наружу. Сама собака не получила травм.

До этого в Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне. Как уточнил губернатор региона Виталий Хоценко, в результате возгорания никто не пострадал. По одной из версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из газопровода.