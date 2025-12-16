Более 200 баранов провалились под лед и погибли в Башкирии

Более 200 баранов провалились под лед на озере Узеть в Бирском районе Башкирии, сообщили в управлении МЧС России по республике. Инцидент произошел неподалеку от села Луч, когда животные переправлялись на другой берег. В результате падения бараны погибли, в скором времени начнутся работы по извлечению их тел.

В МЧС Башкортостана поступило сообщение о том, что на о. Узеть возле н.п. Луч Бирского района провалились в ледяную воду более 200 баранов, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Ростовской области двое детей в возрасте 10 лет провалились под лед на водоеме, в результате чего один ребенок погиб, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. В МЧС отметили, что при минусовой температуре на водоемах без сильного течения образуется тонкий и опасный лед.

До этого в Ленинградской области спасли выбежавшую на тонкий лед собаку. Инцидент произошел в вечернее время в городе Тосно. Как выяснилось, питомец вырвался из рук хозяйки во время прогулки и сбежал на водоем. Спасатели поймали животное и вернули его владельцу.