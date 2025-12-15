Новый год-2026
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области

В Ростовской области ребенок провалился под лед и не выжил

Фото: t.me/mchs_rostov*
Двое детей в возрасте 10 лет провалились под лед на водоеме в Ростовской области, в результате чего один ребенок погиб, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону в Telegram. В ведомстве отметили, что при минусовой температуре на водоемах без сильного течения образуется тонкий и опасный лед.

В хуторе Ленина Аксайского района под лед провалились двое 10-летних детей. Очевидцы вытащили из воды ребят, к сожалению, один мальчик погиб до прибытия медиков. Второго ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее годовалый ребенок скончался в Каневской больнице под Краснодаром после многочасового ожидания врачебной помощи. По словам матери, в декабре прошлого года они долго ждали приема и анализов, после чего ей пришлось самой нести ребенка в пустующую детскую реанимацию, где находилась только уборщица.

Кроме того, в Москве у 27-летней женщины начались внезапные роды прямо в надувном бассейне. Первоначально проявивший признаки жизни младенец скончался спустя час. Прибывшие врачи проводили реанимационные действия, но спасти ребенка не смогли. Сама роженица была направлена в стационар, а обстоятельства инцидента устанавливаются.

