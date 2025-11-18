Взрыв газа произошел в поле под Омском Хоценко: в районе Ростовки под Омском произошла утечка из газопровода

В Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами, — указал глава Омской области.

По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего в данной местности газопровода. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Губернатор держит на личном контроле ситуацию с возгоранием и работу экстренных служб. Подробности инцидента уточняются.

