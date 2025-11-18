Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Взрыв газа произошел в поле под Омском

Хоценко: в районе Ростовки под Омском произошла утечка из газопровода

В Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами, — указал глава Омской области.

По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего в данной местности газопровода. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Губернатор держит на личном контроле ситуацию с возгоранием и работу экстренных служб. Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме. Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что пьяный россиянин сам позвонил в полицию и заявил о своем намерении. Наряд правоохранителей задержал злоумышленника.

До этого СУ СК России по Тульской области сообщило о задержании мужчины, чьи действия привели к частичному обрушению многоквартирного дома. Он самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что вызвало утечку и последующий хлопок газа.

