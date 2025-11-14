Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:00

Россиянина задержали за попытку взорвать дом

Ирина Волк: в Тульской области мужчину задержали за угрозу устроить взрыв газа

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме в Тульской области, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, пьяный россиянин сам позвонил в полицию и рассказал о своем намерении. Наряд правоохранителей задержал злоумышленника.

В Тульской области житель многоквартирного дома позвонил в экстренные службы и сообщил о намерении устроить взрыв. Информация незамедлительно была передана моим коллегам из ОМВД России по Узловскому району, к месту происшествия направился ближайший наряд Госавтоинспекции, — написала она.

Ранее СУ СК России по Тульской области сообщило о задержании мужчины, чьи действия привели к частичному обрушению многоквартирного дома. По версии следствия, в ночь на 8 ноября гражданин самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что вызвало утечку и последующий хлопок газа. Мужчина признался, что утром, проснувшись, закурил сигарету.

Позже власти Тульской области объявили о начале проектирования и восстановления дома, где из-за взрыва газа частично обрушился подъезд. Губернатор Дмитрий Миляев дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта и последующим работам.

Россия
Тульская область
взрывы
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились
Путин вмешался в ситуацию с дорогами в России
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.