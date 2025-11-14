Россиянина задержали за попытку взорвать дом Ирина Волк: в Тульской области мужчину задержали за угрозу устроить взрыв газа

Мужчина открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме в Тульской области, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, пьяный россиянин сам позвонил в полицию и рассказал о своем намерении. Наряд правоохранителей задержал злоумышленника.

В Тульской области житель многоквартирного дома позвонил в экстренные службы и сообщил о намерении устроить взрыв. Информация незамедлительно была передана моим коллегам из ОМВД России по Узловскому району, к месту происшествия направился ближайший наряд Госавтоинспекции, — написала она.

Ранее СУ СК России по Тульской области сообщило о задержании мужчины, чьи действия привели к частичному обрушению многоквартирного дома. По версии следствия, в ночь на 8 ноября гражданин самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что вызвало утечку и последующий хлопок газа. Мужчина признался, что утром, проснувшись, закурил сигарету.

Позже власти Тульской области объявили о начале проектирования и восстановления дома, где из-за взрыва газа частично обрушился подъезд. Губернатор Дмитрий Миляев дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта и последующим работам.