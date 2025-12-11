В Минобороны ответили на сообщения о взломе реестра воинского учета

Минобороны России опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета, заявив, что система функционирует штатно, а утечки данных исключены. В военном ведомстве подчеркнули, что все хакерские атаки на реестр успешно пресекаются.
Появившиеся в сети интернет вбросы о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены, — говорится в сообщении.
В МО подтвердили, что реестр неоднократно подвергался целенаправленным хакерским атакам. Однако все попытки злоумышленников нарушить его работу были нейтрализованы.
Ранее заместитель президента — председатель правления Ростелекома Сергей Онянов рассказал, что кибератаки на ресурсы прямой линии российского лидера Владимира Путина ведутся в том числе из-за рубежа. По его словам, также хакеры подменяют интернет-адреса внутри страны.
До этого Мособлсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима хакера Артема Хорошилова за организацию DDoS-атаки на объекты «Почты России». Удар по критической информационной инфраструктуре был проведен в интересах Украины.