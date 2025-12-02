Суд отказался исключать из реестра популярного иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в требовании снять с него статус иностранного агента, сообщили в пресс-службе суда. Поданный в сентябре к Министерству юстиции иск предусматривал признание незаконным статуса и исключение из реестра иностранных агентов, передает ТАСС.

Замоскворецкий районный суд Москвы решил в удовлетворении исковых требований Ракши А. И. к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов отказать, — говорится в сообщении.

Минюст присвоил Ракше статус иностранного агента в мае 2025 года: он распространял ложные сведения о действиях российских властей и участвовал в проектах нежелательных организаций в РФ. Он стал тысячным человеком со статусом иноагента.

Ранее мировой судья оштрафовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на шесть тысяч рублей за просрочку предыдущих штрафов. Это уже третий случай привлечения актера к ответственности по статье об уклонении от исполнения административного наказания.