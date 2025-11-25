День матери
25 ноября 2025 в 13:12

Суд наказал известного актера-иноагента за неуплату штрафа

Суд наказал Смольянинова на 6 тыс. рублей за игнорирование штрафа

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Мировой судья назначил штраф актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в размере шести тысяч рублей за неуплату в срок предыдущего штрафа, пишет РИА Новости. Его признали виновным в совершении административного правонарушения.

Постановлением мирового судьи 53-го судебного участка Смольянинов признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей, — сообщили агентству.

В этом году Смольянинов дважды получил в России штрафы за просроченную оплату автомобильных штрафов на пять и три тысячи рублей. В установленные сроки он не погасил задолженность, после чего в его отношении оформили два протокола по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Суд дважды привлек актера-иноагента к ответственности, удвоив суммы первоначальных штрафов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении заочно арестованного в России и объявленного в международный розыск Смольянинова. В материалах мирового судьи говорится, что актер не уплатил в положенный срок платеж по взятому кредиту в банке. С него принудительно взыщут почти 95 тыс. рублей.

