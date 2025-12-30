Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:36

Россия создаст общий рынок ювелирных изделий с одной из стран СНГ

Россия и Белоруссия заключили соглашение о создании рынка ювелирных изделий

Россия и Белоруссия заключили соглашение о создании рынка ювелирных изделий, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Документ нацелен на взаимное признание маркировки украшений, а также государственных пробирных клейм, которые на них наносятся. Это будет обеспечено за счет интеграции двух информационных систем — российской ГИИС ДМДК и белорусской «Электронный знак».

Подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, — говорится в сообщении.

Ранее посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник заявил, что ночные безостановочные поезда типа «Ласточка» будут запущены между республикой и Россией. По его словам, таким образом планируется решить проблему с дефицитом билетов. Дипломат отметил, что пассажиропоток между странами постоянно растет, и заполняемость поездов достигает 80%.

До этого командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что Военно-воздушные силы республики до конца 2025 года получат от России новую партию современных многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Для эксплуатации новой техники уже подготовлены летные экипажи, включая дежурные смены, добавил он.

Россия
Минфин
Белоруссия
соглашения
ювелирные украшения
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

