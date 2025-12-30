Россия создаст общий рынок ювелирных изделий с одной из стран СНГ Россия и Белоруссия заключили соглашение о создании рынка ювелирных изделий

Россия и Белоруссия заключили соглашение о создании рынка ювелирных изделий, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Документ нацелен на взаимное признание маркировки украшений, а также государственных пробирных клейм, которые на них наносятся. Это будет обеспечено за счет интеграции двух информационных систем — российской ГИИС ДМДК и белорусской «Электронный знак».

Подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, — говорится в сообщении.

