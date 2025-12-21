Новый год-2026
21 декабря 2025 в 21:48

Россия до конца года поставит партию истребителей Белоруссии

Белоруссия до конца года получит новую партию истребителей Су-30СМ2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
До конца текущего года Военно-воздушные силы Белоруссии ожидают пополнение, сообщил телеканалу СТВ командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович. В рамках обновления авиапарка страны из России поступит очередная партия современных многоцелевых истребителей Су-30СМ2.

Буквально сейчас в декабре к нам придет еще одна партия Су-30СМ2,отметил военачальник.

Для эксплуатации новой техники уже подготовлены летные экипажи, включая дежурные смены. Пилоты прошли обучение для выполнения задач по перехвату низколетящих и малоскоростных воздушных целей. Ожидается, что дополнительные поставки истребителей будут продолжены.

Ранее президент Белоруссии Алксандр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы. Лидер республики также оценил важность стратегического сотрудничества с РФ в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

