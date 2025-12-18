Депутат раскрыл, какой лимит банковских карт могут установить в России Депутат Аксаков: россиянам можно будет оформить не более 20 банковских карт

Россиянам могут установить лимит в 20 банковских карт, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом парламентарий отметил, что вопрос еще находится на обсуждении, так как некоторые банковские специалисты считают идею нецелесообразной.

Ну, по крайней мере, сейчас остановились на 20 картах на одного человека, — сказал Аксаков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об инициативе по ограничению количества банковских карт на одного человека. Голосование запущено в его канале в Telegram. Подавляющее большинство участников опроса выбрало вариант «10 штук».

В свою очередь кандидат экономических наук Эльвира Белозорова выразила мнение, что рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем. Однако Белозорова подчеркнула, что пока неясно, как поступить законопослушному гражданину, у которого 30 банковских карт.