Володин спросил у россиян, сколько банковских карт им нужно Володин запустил опрос о лимите числа банковских карт на одного человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об инициативе по ограничению количества банковских карт на одного человека. Голосование запущено в его канале в Telegram. Подавляющее большинство участников опроса выбрало вариант 10 штук.

Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы считаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки? — написал спикер Госдумы.

Ранее о возможном введении лимитов заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он сообщил, что в России с декабря могут появиться ограничения по числу карт, которые может оформить один клиент. По его словам, в Центробанке поддержали это предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством.

Кандидат экономических наук Эльвира Белозорова также высказалась об идее лимита. По ее словам, рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем. Однако Белозорова подчеркнула, что пока неясно, как поступить законопослушному гражданину, у которого 30 банковских карт.