«Понимали, с кем общаются»: Пушилин об обмане жены телефонными мошенниками Пушилин признался, что телефонные мошенники попытались обмануть его жену

Телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина, об этом руководитель региона рассказал на встрече с молодежью в рамках открытия «Дома народов России» в Донецке. По его словам, которые передает ТАСС, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие.

Мошенники даже моей супруге дозвонились, и причем они понимали, с кем общаются. <…> Был взломан телефон. Аккаунт в Telegram украли у руководителя города Донецка, чтобы вы понимали. Они (мошенники. — NEWS.ru) вышли на мою супругу и начали искать моменты для воздействия, — поделился Пушилин.

По его словам, преступники долгое время ничего не говорили о деньгах — они переключали жену главы ДНР с одной линии на другую. В итоге она оказалась у отделения банка, где мошенники готовили пострадавшую к тому, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.

Ранее в Петербурге пожилой доктор наук передал курьеру мошенников более 15 млн рублей якобы для защиты накоплений. Известно, что преступники поддерживали с ним связь в течение 10 дней.