30 сентября 2025 в 18:44

«Понимали, с кем общаются»: Пушилин об обмане жены телефонными мошенниками

Пушилин признался, что телефонные мошенники попытались обмануть его жену

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина, об этом руководитель региона рассказал на встрече с молодежью в рамках открытия «Дома народов России» в Донецке. По его словам, которые передает ТАСС, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие.

Мошенники даже моей супруге дозвонились, и причем они понимали, с кем общаются. <…> Был взломан телефон. Аккаунт в Telegram украли у руководителя города Донецка, чтобы вы понимали. Они (мошенники. — NEWS.ru) вышли на мою супругу и начали искать моменты для воздействия, — поделился Пушилин.

По его словам, преступники долгое время ничего не говорили о деньгах — они переключали жену главы ДНР с одной линии на другую. В итоге она оказалась у отделения банка, где мошенники готовили пострадавшую к тому, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.

Ранее в Петербурге пожилой доктор наук передал курьеру мошенников более 15 млн рублей якобы для защиты накоплений. Известно, что преступники поддерживали с ним связь в течение 10 дней.

Денис Пушилин
ДНР
мошенники
жены
