Йеменские власти разорвали оборонное соглашение с ОАЭ

Президентский руководящий совет Йемена решил разорвать оборонное соглашение с ОАЭ, сообщило агентство SABA. Решение связано с действиями сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) на востоке страны и передачей им оружия со стороны Абу-Даби.

Аннулировать соглашение о совместной обороне с Объединенными Арабскими Эмиратами, — говорится в указе.

Ранее агентство SPA сообщило, что коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил ЮПС.

26 декабря Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. В частности, атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения.

В конце сентября сообщалось, что хуситы атаковали Тель-Авив с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Кроме того, они поразили две цели в Израиле с помощью различных видов беспилотников.