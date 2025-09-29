Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю

Хуситы атаковали Тель-Авив с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», сообщил телеканал Al Masira. Кроме того, они поразили две цели в Израиле с помощью барражирующих боеприпасов и двух беспилотников. В руководстве движения хуситов все удары назвали успешными.

Проведена высокоточная военная операция с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» <…> по важным объектам в оккупированном Яффо (Тель-Авиве. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

26 сентября движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении ракетной атаки по объектам в районе Тель-Авива. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, операция была осуществлена с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

До этого хуситы атаковали израильский курорт с помощью трех беспилотников. Один из дронов достиг цели и поразил здания отеля в Эйлате, после чего начался пожар. В результате прилета никто не пострадал. Атака была совершена в ответ на удары Военно-воздушных сил Израиля по портовому городу Ходейда в Йемене. По имеющимся данным, в результате этого был полностью уничтожен один из доков.