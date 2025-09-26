Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 04:21

По Израилю нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по Тель-Авиву

Хуситы Хуситы Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении ракетной атаки по объектам в районе Тель-Авива, передает телеканал Al Masirah. По утверждению военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, операция была осуществлена с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — NEWS.ru). Операция успешно достигла своей цели, — заявили в эфире.

Ранее хуситы атаковали израильский курорт с помощью трех беспилотников. Один из дронов достиг цели и поразил здания отеля в Эйлате, после чего начался пожар. В результате прилета никто не пострадал.

До этого Военно-воздушные силы Израиля ударили по портовому городу Ходейда в Йемене. По имеющимся данным, в результате атаки был полностью уничтожен один из доков.

7 сентября «Ансар Аллах» атаковал объекты в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате беспилотниками. Йеменское движение также нанесло удары по целям, которые находятся в пустыне Негев. Операцию сочли успешной, поскольку ПВО не перехватила часть дронов.

Йемен
Израиль
ракеты
атаки
