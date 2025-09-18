Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле

Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле Йеменские хуситы атаковали израильский город Эйлат тремя беспилотниками

Движение хуситов из Йемена осуществило атаку на курорт Израиля, направив три беспилотных летательных аппарата в сторону города Эйлат, передает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что один из дронов достиг цели, поразив здание отеля и вызвал возгорание.

Согласно информации из источника, местные власти сообщают, что жертв и пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.

Помимо беспилотников, повстанцы также запустили баллистическую ракету, добавил SHOT. По данным предварительного мониторинга, системы противовоздушной обороны перехватили большую часть воздушных целей, не допустив более серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар с воздуха по йеменской столице Сане. Официальный представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа сообщил, что системы ПВО хуситов противостоят атаке израильской авиации. При атаке по объекту Минобороны Йемена погибли люди. Целью атаки стал департамент морально-психологической подготовки. Не уточняется, были ли среди пострадавших гражданские или боевики.

До этого представитель хуситов заявил, что редакции йеменских газет «Аль-Йемен» и «26 сентября» подверглись ударам израильской авиации. По его словам, в результате атаки погибли и пострадали журналисты и прохожие.