10 сентября 2025 в 17:15

Израиль атаковал столицу Йемена

ВВС Израиля ВВС Израиля Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по йеменской столице Сане, информирует телеканал Al Masirah. Сведения об атакованных объектах пока не представлены.

Военный представитель «Ансар Аллах» сообщил, что системы ПВО хуситов противостоят атаке израильской авиации. Других подробностей он не привел. Сведений о жертвах или пострадавших также не появилось.

Ранее американские военные не смогли уничтожить неопознанный летающий объект над Йеменом. В Палате представителей США показали кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с военного БПЛА.

7 сентября «Ансар Аллах» атаковал объекты в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате беспилотниками. Йеменское движение также нанесло удары по целям, которые находятся в пустыне Негев. Операцию сочли успешной, поскольку ПВО не перехватили часть дронов.

3 сентября «Ансар Аллах» нанес удар баллистическими ракетами по Тель-Авиву. Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что миллионам израильтян пришлось укрыться в убежищах, а работа аэропорта была приостановлена.

