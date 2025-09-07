Саммит ШОС — 2025
Хуситы атаковали четыре израильских города

Хуситы атаковали БПЛА объекты в Негеве, Эйлате и Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары беспилотниками по объектам в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате, а также по целям в пустыне Негев, заявил в эфире телеканала Al Masirah представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, операция завершилась успешно, так как израильские и американские комплексы ПВО не сумели перехватить часть дронов.

Йеменские вооруженные силы провели крупномасштабную атаку с использованием множества беспилотников, поразив объекты в регионах Негев, Умм-эр-Рашраш (арабское название города Эйлат. — NEWS.ru), Ашкелон, Ашдод и Яффо (арабское название города Тель-Авив. — NEWS.ru), — рассказал Сариа.

Ранее он сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» выпустило баллистические ракеты по целям в Тель-Авиве. По его словам, миллионы израильтян были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах, при этом работа аэропорта была приостановлена. Сариа добавил, что жители Израиля больше не смогут чувствовать себя в безопасности, а количество атак будет возрастать.

хуситы
Израиль
Тель-Авив
Йемен
беспилотники
