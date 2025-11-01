Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 03:02

Хусисты будут судить более 40 сотрудников ООН

Reuters: сотрудники ООН предстанут перед судом хуситов из-за связей с Израилем

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

В Йемене начался судебный процесс над сотрудниками Организации Объединенных Наций, задержанными движением «Ансар Аллах». Согласно информации агентства Reuters, перед судом предстанут 43 сотрудника местного отделения ООН, обвиняемые в сотрудничестве с Израилем, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства хуситов Абдулвахид Абу Рас.

43 задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, — указано в сообщении.

Инцидент с задержанием сотрудников международной организации произошел в августе, после воздушных ударов по столице Йемена Сане, в результате которых погибли высокопоставленные лидеры хуситов. Представители движения обвинили работников ООН в причастности к организации этих атак и шпионаже в пользу Израиля.

В связи с серией инцидентов ООН приостанавливала свою деятельность на Ближнем Востоке. Главного координатора по гуманитарным вопросам перевела из Саны в прибрежный город Аден, где находится международно признанное правительство страны.

Ранее в ООН заявили, что поддерживают связь с хуситами и другими сторонами, чтобы «как можно скорее разрешить ситуацию и восстановить полный контроль над объектами в Сане». По словам анонимного источника в ООН, повстанцы конфисковали коммуникационное оборудование на объекте, включая телефоны, серверы и компьютеры.

Хусисты будут судить более 40 сотрудников ООН
