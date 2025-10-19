Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:42

Хуситы задержали в Йемене сотрудников миссии ООН

В Йемене повстанцы-хуситы задержали 20 сотрудников ООН для допросов

Хуситы захватили большую часть страны еще в 2015 году Хуситы захватили большую часть страны еще в 2015 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повстанцы-хуситы задержали 20 сотрудников из миссии ООН в Сане — столице Йемена, сообщает The Guardian. Среди задержанных — пятеро йеменцев и 15 иностранцев. После допроса 11 человек были отпущены. Это был уже второй рейд на здание ООН в столице за последние сутки.

В ООН заявили, что поддерживают связь с хуситами и другими сторонами, чтобы «как можно скорее разрешить ситуацию и восстановить полный контроль над объектами в Сане». По словам анонимного источника газеты в ООН, повстанцы конфисковали коммуникационное оборудование на объекте, включая телефоны, серверы и компьютеры. Задержанные сотрудники работают в таких организациях, как Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ и Управление по координации гуманитарных вопросов.

Хуситы систематически проводят операции против международных организаций в контролируемых ими районах. Ранее они уже задерживали десятки людей, включая более 50 сотрудников ООН. Задержанных они подозревают в шпионаже, однако в организации обвинения повстанцев опровергают. В связи с серией инцидентов ООН приостанавливала свою деятельность в городе Саада. Главного координатора по гуманитарным вопросам перевела из Саны в прибрежный город Аден, где находится международно признанное правительство страны.

Ранее стало известно о гибели главы Генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммеда аль-Гамари. Представители группировки не назвали причины его смерти.

