Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате Пропавший без вести колумбийский наемник Ниньо воевал за повстанцев до ВСУ

Пропавший без вести на Украине, колумбийский наемник Карлос Андрес Ниньо ранее воевал за повстанцев, а затем в ноябре 2024 года присоединился к ВСУ, рассказала его сестра Лейди Йолима Ниньо. По словам женщины, которые передает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию, ее брат так и не получил обещанных выплат за службу.

Три месяца наемник проходит обучение, а затем после выполнения первой боевой задачи осуществляется первая выплата. Так сказали моему брату… Насколько мне известно, Карлос Андрес ни одной выплаты не получил, — заявила она.

Ниньо также сообщила, что боец влез в долги, чтобы оплатить транспорт до Украины. Впервые на задание он отправился в середине марта, последнее сообщение от наемника она получила в июне. Попытки найти информацию о судьбе наемника через украинские госорганы результатов женщине не принесли.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. По его словам, практически все они убиты. Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии.