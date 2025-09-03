Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:57

По Тель-Авиву нанесли удар баллистическими ракетами

Хуситы заявили об успешном ударе баллистическими ракетами по целям в Тель-Авиве

Яхья Сариа Яхья Сариа Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. По его словам, миллионы израильтян были вынуждены укрыться в убежищах, а работа аэропорта была приостановлена.

Вооруженные силы Йемена провели уникальную военную операцию с применением баллистических ракет по чувствительным целям в оккупированном Яффо (Тель-Авив. — NEWS.ru). <…> Операция увенчалась успехом, миллионы сионистов были вынуждены укрыться в убежищах, а работа аэропорта была приостановлена, — говорится в сообщении.

Сариа также объявил, что жители Израиля больше не будут чувствовать себя в безопасности. Он добавил, что частота операций хуситов будет только возрастать.

Ранее Сариа заявлял об атаке беспилотниками по четырем объектам на территории Израиля. По его утверждению, среди целей находилось здание Генерального штаба армии Израиля. Также ударам подверглись международный аэропорт Бен-Гурион, морской порт в Ашдоде и электростанция в Тель-Авиве. Представитель движения отметил, что атака прошла успешно, все цели были поражены.

Ближний Восток
Израиль
Йемен
хуситы
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
«Жить надоело?»: подростки избили девочку из детдома и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.