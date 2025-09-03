По Тель-Авиву нанесли удар баллистическими ракетами Хуситы заявили об успешном ударе баллистическими ракетами по целям в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. По его словам, миллионы израильтян были вынуждены укрыться в убежищах, а работа аэропорта была приостановлена.

Вооруженные силы Йемена провели уникальную военную операцию с применением баллистических ракет по чувствительным целям в оккупированном Яффо (Тель-Авив. — NEWS.ru). <…> Операция увенчалась успехом, миллионы сионистов были вынуждены укрыться в убежищах, а работа аэропорта была приостановлена, — говорится в сообщении.

Сариа также объявил, что жители Израиля больше не будут чувствовать себя в безопасности. Он добавил, что частота операций хуситов будет только возрастать.

Ранее Сариа заявлял об атаке беспилотниками по четырем объектам на территории Израиля. По его утверждению, среди целей находилось здание Генерального штаба армии Израиля. Также ударам подверглись международный аэропорт Бен-Гурион, морской порт в Ашдоде и электростанция в Тель-Авиве. Представитель движения отметил, что атака прошла успешно, все цели были поражены.