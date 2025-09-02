Саммит ШОС — 2025
Хуситы заявили об ударе дронами по Генштабу Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» осуществило атаку беспилотниками по четырем объектам на территории Израиля, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. По его утверждению, среди целей находилось здание Генерального штаба армии Израиля.

Также ударам подверглись международный аэропорт Бен-Гурион, морской порт в Ашдоде и электростанция в Тель-Авиве. Сариа заявил, что атака прошла успешно, все цели были поражены.

Ранее лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль после гибели главы сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате израильского удара по Сане. Он назвал устойчивым курс в отношении противника.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала большую часть правительства движения «Ансар Аллах». Он заверил, что эта операция является лишь началом и армия «доберется до всех».

Прежде сообщалось, что не менее 10 членов правительства, сформированного «Ансар Аллах», погибли в результате израильского удара по Сане. Среди погибших — заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер и другие высокопоставленные чиновники.

