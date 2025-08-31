День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:32

«Это только начало»: Нетаньяху дал хуситам одно обещание

Нетаньяху сообщил о ликвидации большей части правительства «Ансар Аллах»

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля ликвидировала большую часть правительства движения «Ансар Аллах», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он заверил, что эта операция является лишь началом и ЦАХАЛ «доберется до всех», пишет The Washington Post.

Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожила большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане, — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что не менее 10 членов правительства, сформированного «Ансар Аллах», погибли в результате израильского удара по Сане. Среди погибших — заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее председатель высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат назначил главой правительства Йемена Мухаммеда Мифтаха. Он занял должность погибшего при израильском ударе премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави. Прежде Мифтах занимал пост первого заместителя главы правительства.

Израиль
хуситы
Биньямин Нетаньяху
Ансар Аллах
ЦАХАЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.