«Это только начало»: Нетаньяху дал хуситам одно обещание

Армия обороны Израиля ликвидировала большую часть правительства движения «Ансар Аллах», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он заверил, что эта операция является лишь началом и ЦАХАЛ «доберется до всех», пишет The Washington Post.

Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожила большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане, — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что не менее 10 членов правительства, сформированного «Ансар Аллах», погибли в результате израильского удара по Сане. Среди погибших — заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее председатель высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат назначил главой правительства Йемена Мухаммеда Мифтаха. Он занял должность погибшего при израильском ударе премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави. Прежде Мифтах занимал пост первого заместителя главы правительства.