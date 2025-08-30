При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов

Не менее 10 членов правительства, сформированного йеменским движением «Ансар Аллах», погибли в результате израильского удара по Сане, сообщил ТАСС источник в движении. Среди погибших — заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер и другие высокопоставленные чиновники.

Согласно данным собеседника, список жертв израильской операции также включает в себя: министра информации Хашема Шарафаддина, министра местного самоуправления Мухаммеда аль-Мадани, министра экономики Муина аль-Махакри, министра юстиции Муджахида Ахмеда, министра транспорта Мухаммеда Кахима, министра труда Самира Баджала, министра образования Хасана ас-Саади и министра спорта Мухаммеда аль-Маулида.

Ранее председатель высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат назначил главой правительства Йемена Мухаммеда Мифтаха. Он занял должность погибшего при израильском ударе премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави. Прежде Мифтах занимал пост первого заместителя главы правительства.