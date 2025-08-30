Названо имя нового главы правительства хуситов

Председатель высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат назначил главой правительства йеменских хуситов Мухаммеда Мифтаха, сообщило принадлежащее хуситам агентство Saba. Ранее он занимал должность первого заместителя погибшего при израильском ударе Ахмеда Галеба ар-Рахави.

Сегодня президент Высшего политического совета издал решение о назначении Мухаммеда Ахмеда Ахмеда Мифтаха, первого заместителя премьер-министра, исполняющим обязанности премьер-министра, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что вместе с Галебом ар-Рахави погибли несколько его коллег-министров. Их имена не приводились. Также некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени.

До этого поступала информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над сектором Газа и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении военных действий на условиях, приемлемых для Израиля.