30 августа 2025 в 17:35

Израильский удар унес жизнь топ-чиновников

Хуситы заявили о гибели главы правительства йеменских повстанцев

Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Глава правительства, сформированного йеменскими хуситами, Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского удара по Сане, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление непризнанного президентского совета, который управляет территорией Йемена. Вместе с главой правительства погибли несколько его коллег-министров. Их имена не приводятся. Также некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени.

Мы объявляем о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахви, главы правительства перемен и созидания, а также нескольких его коллег-министров. Преступный и коварный израильский враг напал на них во время планового совещания, которое правительство проводило для оценки его деятельности и результатов за прошедший год, — сказано в сообщении.

Ранее израильская армия объявила город Газа в палестинском анклаве зоной активных боевых действий и отменила тактическое перемирие, которое действовало в течение месяца. Такое решение было принято после комплексной оценки обстановки и получения соответствующих указаний от политического руководства страны. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская армия продолжит поддерживать гуманитарные миссии в регионе, одновременно проводя наступательные военные операции.

До этого поступала информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над сектором Газа и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении военных действий на условиях, приемлемых для Израиля.

