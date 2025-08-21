Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 22:46

Нетаньяху согласовал план по захвату Газы

Нетаньяху утвердил план по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС, сообщил в беседе с ТАСС советник его офиса Дмитрий Гендельман. Визит политика в сектор Газа состоялся в четверг для окончательного одобрения этой операции.

Согласно заявлению, план предусматривает разгром радикальной палестинской организации. Премьер-министр также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

Решение о направлении израильской делегации в Катар или Египет для возобновления переговорного процесса пока не принято. Оно находится на рассмотрении у премьера и кабинета министров.

До этого министр обороны Израэль Кац уже утвердил план захвата города Газа, его одобрил и военно-политический кабинет Израиля. Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

Ранее израильская армия объявила о призыве 60 тысяч резервистов и продлении службы еще 20 тысячам военных. Эти меры связаны с подготовкой к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона — 2» в Газе. Сообщается, что решение было согласовано с министром обороны.

Израиль
Биньямин Нетаньяху
планы
сектор Газа
