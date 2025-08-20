В Израиле мобилизуют 60 тысяч резервистов для операции в Газе

Армия обороны Израиля призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Там отметили, что данное решение было принято после обсуждения штатного состава и одобрено министром обороны Исраэля Каца.

Одобрен призыв из резерва в рамках подготовки следующего этапа операции «Колесницы Гидеона». Сегодня утром было направлено около 60 тысяч повесток о призыве из резерва. Кроме того, 20 тысяч резервистов, уже призванных, получили уведомление о продлении службы, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.

До этого он заявил, что Израиль создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.