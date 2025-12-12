Израильская армия нанесла удары по одной из соседних стран Израильские военные атаковали юг и восток Ливана

Израильские военные атаковали юг и восток Ливана, сообщил РИА Новости военный источник из арабской республики. В частности, были обстреляны девять районов. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что были нанесены удары по целям, связанным с движением «Хезболла».

Массированным израильским ударам подверглись районы Джормок, Джбаа, Брейдж, Рихан, Ансар — Зрария, Таббана, — говорится в сообщении.

9 декабря израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков. По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там тренировок «являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.