Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке РИАН: ВВС Израиля ударили по лагерю палестинских беженцев в ливанской Сайде

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва в ливанском городе Сайда. В результате атаки имеются погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Трое раненых были доставлены в больницу Нида. Через громкоговорители местных жителей призывают освободить дороги для проезда скорой помощи с целью эвакуации пострадавших и тел погибших.

Согласно информации Министерства здравоохранения Ливана, жертвами атаки стали 13 человек. Ливанские власти регулярно заявляют о нарушении суверенитета страны Израилем, несмотря на достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, указала, что атаковала тренировочный комплекс ХАМАС. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что в Бейруте расценивают как продолжающуюся оккупацию.

По данным МВД Ливана, с начала года Израиль совершил более 4,5 тыс. нападений на территорию республики, в результате которых погибли около 250 человек и свыше 680 получили ранения. Лагерь Айн аль-Хильва, основанный в 1948 году, является крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана и расположен примерно в 60 километрах от израильской границы.

Ранее израильские военные открыли огонь по патрулю миротворцев Временных сил ООН на юге Ливана. Выстрелы из танка «Меркава» прозвучали всего в нескольких метрах от сотрудников. Им пришлось быстро спрятаться, чтобы не попасть под удар.