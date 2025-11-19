Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 01:48

Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке

РИАН: ВВС Израиля ударили по лагерю палестинских беженцев в ливанской Сайде

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва в ливанском городе Сайда. В результате атаки имеются погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Трое раненых были доставлены в больницу Нида. Через громкоговорители местных жителей призывают освободить дороги для проезда скорой помощи с целью эвакуации пострадавших и тел погибших.

Согласно информации Министерства здравоохранения Ливана, жертвами атаки стали 13 человек. Ливанские власти регулярно заявляют о нарушении суверенитета страны Израилем, несмотря на достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, указала, что атаковала тренировочный комплекс ХАМАС. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что в Бейруте расценивают как продолжающуюся оккупацию.

По данным МВД Ливана, с начала года Израиль совершил более 4,5 тыс. нападений на территорию республики, в результате которых погибли около 250 человек и свыше 680 получили ранения. Лагерь Айн аль-Хильва, основанный в 1948 году, является крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана и расположен примерно в 60 километрах от израильской границы.

Ранее израильские военные открыли огонь по патрулю миротворцев Временных сил ООН на юге Ливана. Выстрелы из танка «Меркава» прозвучали всего в нескольких метрах от сотрудников. Им пришлось быстро спрятаться, чтобы не попасть под удар.

Израиль
Ливан
удары
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России
Депутат призвал не допустить налоговых поблажек для одного типа компаний
Гороскоп на 19 ноября: Ракам — на шопинг, а Скорпионам — на тренировку!
В Раде заявили о бегстве министра энергетики с Украины
США приняли решение по продаже оборудования Украине для Patriot
Отказ от титула, слова о России, президентство на Украине: как живет Усик
Буланова и танцоры: так кто же кого предал, новые подробности конфликта
Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.