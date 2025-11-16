Израильская армия обстреляла миротворцев ООН из танка в Ливане

Израильские военные открыли огонь по патрулю миротворцев Временных сил ООН на юге Ливана, сообщила пресс-служба миссии Unifil. Выстрелы из танка «Меркава» прозвучали всего в нескольких метрах от сотрудников. Им пришлось быстро спрятаться, чтобы не попасть под удар.

Сегодня утром Армия обороны Израиля открыла огонь по миротворцам Unifil из танка «Меркава» вблизи позиции, установленной Израилем на ливанской территории. Выстрелы раздались примерно в пяти метрах от миротворцев, — сказано в сообщении.

В Unifil уточнили, что миротворцы немедленно связались с ЦАХАЛ через официальные каналы и потребовали прекратить огонь. Спустя почти 30 минут патруль смог безопасно покинуть район, а танк отошел на позиции израильских сил. Пострадавших нет.

Представители миссии заявили, что произошедшее считается серьезным нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН. Миротворцы призывали израильскую армию прекратить любое агрессивное поведение и не допускать обстрелов вблизи них. В Unifil добавили, что их сотрудники пытаются сохранить стабильность в регионе, к которой, по словам Израиля и Ливана, стремятся обе стороны.

