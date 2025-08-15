Израиль утвердил пять принципов победы в секторе Газа Нетаньяху: для победы Израиля в Газе необходимы пять ключевых принципов

План Израиля по завершению конфликта в Газе содержит пять ключевых принципов, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, опубликовавший тезисы его выступления, напомнил, что они были официально утверждены правительством неделю назад как основа для завершения противостояния.

Глава израильского кабинета отметил, что реализация данных принципов является истинной сутью победы. Он подчеркнул, что Израиль уже активно над ними работает, и призвал всех осознать эту необходимость.

Премьер включил в перечень принципов полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, полную демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль за безопасностью в анклаве, включая охранный периметр, а также создание альтернативного гражданского управления в регионе, которое не будут осуществлять ни ХАМАС, ни Палестинская национальная администрация.

Ранее Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Политик обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.





