17 августа 2025 в 18:16

Нетаньяху раскрыл, каким видит завершение конфликта в Газе

Нетаньяху: прекращение огня в Газе без разгрома ХАМАС приведет к вечной войне

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь, передает Breitbart.

Тот, кто сегодня призывает к прекращению войны без разгрома ХАМАС, не только укрепляет позицию ХАМАС и отдаляет освобождение заложников, но и гарантирует, что зверства 7 октября 2023 года будут повторяться вновь и вновь, — сказал политик.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль настаивает на постоянном контроле безопасности в Газе как обязательном условии прекращения конфликта. Он отметил, что ХАМАС категорически отвергает эти требования, стремясь к полному выводу израильских сил из всего сектора, включая Филадельфийский коридор и приграничные зоны.

Нетаньяху пояснил, что такая позиция организации позволит Газе восстановить силы и снова атаковать Израиль. Поэтому кабинет министров принял решение о необходимости полного разгрома ХАМАС для освобождения заложников и ликвидации угрозы со стороны Газы, добавил он.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.

Израиль
войны
Биньямин Нетаньяху
ХАМАС
