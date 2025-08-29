«Опасная боевая зона»: ЦАХАЛ отменила перемирие в Газе

Израильская армия объявила город Газа в палестинском анклаве зоной боевых действий и отменила тактическое перемирие, действовавшее в течение месяца, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. Согласно заявлению, решение было принято после оценки обстановки и получения указаний от политического руководства.

В соответствии с оценкой обстановки и указаниями политического эшелона, начиная с сегодняшнего дня (пятница) с 10:00 локальный тактический перерыв в боевых действиях не будет применяться в районе города Газа, который представляет собой опасную боевую зону, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также добавили, что израильская армия продолжит поддерживать гуманитарные миссии в регионе. Параллельно будут проводиться наступательные военные операции.

Ранее стало известно, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. По данным ООН, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.