Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:21

«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе

В ООН признали катастрофический уровень голода в Газе

Фото: IMAGO/Mohammed Salama apaimages/Global Look Press

В секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода сообщили представители ООН на сайте организации. По их словам, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.

Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с октября 2023 года в секторе Газа от голода скончались свыше 200 человек, среди них 98 детей. По данным местного Минздрава, только за одни сутки из-за недоедания умерли еще четыре человека.

Кроме того, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп прервал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и повысил голос после его слов об отсутствии голода в секторе Газа. Американский лидер указал главе израильского правительства на полученные от советников подтверждения того, что в анклаве страдают от голода дети. Глава израильского правительства заявил президенту Соединенных Штатов, что эти данные якобы были сфабрикованы ХАМАС.

сектор Газа
голод
ООН
катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.