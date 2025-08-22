«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе В ООН признали катастрофический уровень голода в Газе

В секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода сообщили представители ООН на сайте организации. По их словам, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.

Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с октября 2023 года в секторе Газа от голода скончались свыше 200 человек, среди них 98 детей. По данным местного Минздрава, только за одни сутки из-за недоедания умерли еще четыре человека.

Кроме того, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп прервал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и повысил голос после его слов об отсутствии голода в секторе Газа. Американский лидер указал главе израильского правительства на полученные от советников подтверждения того, что в анклаве страдают от голода дети. Глава израильского правительства заявил президенту Соединенных Штатов, что эти данные якобы были сфабрикованы ХАМАС.