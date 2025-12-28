Миротворцы и великие лидеры должны победить, написал в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он сопроводил эти слова фотографией, на которой президент РФ Владимир Путин пожимает руку главе США Дональду Трампу.

Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и мир должны победить. Пусть восторжествует путь к миру, — написал Дмитриев.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что так называемая партия войны в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях. Дипломат назвал сложным вопрос, прошли ли «точку невозврата» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лавров также предупредил, что, если Россия подвергнется нападению, ответ будет сокрушительным. По его словам, «непонятливым» политикам в Европе важно периодически напоминать об этом.