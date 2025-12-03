Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России

Al Masirah: хуситы освободили членов экипажа судна Eternity C

Хуситы Хуситы Фото: IMAGO/Hamza Ali/imago-images.de/Global Look Press
Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) освободило моряков сухогруза Eternity C, сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah. В числе освобожденных членов экипажа находился гражданин Российской Федерации.

Инцидент с захватом судна, управляемого греческой компанией Cosmoship Management, произошел в Красном море в начале июля текущего года. После нападения часть моряков, включая россиянина, была переправлена на территорию, контролируемую хуситами. Как передает телеканал, освобожденные члены команды были вывезены самолетом из столицы Йемена Саны в Маскат.

Ранее в Йемене начался судебный процесс над сотрудниками Организации Объединенных Наций, задержанными хуситами. Согласно информации агентства Reuters, перед судом предстанут 43 сотрудника местного отделения ООН, обвиняемые в сотрудничестве с Израилем, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства хуситов Абдулвахид Абу Рас.

Прежде в ООН заявили, что поддерживают связь с хуситами и другими сторонами, чтобы «как можно скорее разрешить ситуацию и восстановить полный контроль над объектами в Сане». По словам анонимного источника в ООН, повстанцы конфисковали коммуникационное оборудование на объекте, включая телефоны, серверы и компьютеры.

Йемен
Ансар Аллах
сухогрузы
экипажи
россияне
