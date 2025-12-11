«Веки поднимите»: космонавты рассказали, что чувствуют после приземления Космонавт Рыжиков: организм быстро адаптировался к гравитации после приземления

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, которые входили в состав экипажа МКС-73, рассказали на пресс-конференции, что после приземления чувствуют себя отлично. Они отметили, что их организм быстро адаптировался к гравитации. При этом Рыжиков указал, что в процессе приземления ощущалась тяжесть, было трудно поднять веки, передает корреспондент NEWS.ru.

Было такое ощущение, что «веки поднимите мне», руки падают. <…> Ну, ничего, быстро привыкаем, восстанавливаемся, — сказал Рыжиков.

Ранее стало известно, что Рыжиков и Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю. Уточняется, что борт корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане.

До этого Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом — космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Корабль «Союз МС-27» совершил отстыковку от МКС 9 декабря.

В конце ноября летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин заявил, что заявленный NASA план по строительству деревни на Луне нереализуем. Он считает, что американское космическое агентство утверждало, что люди смогут жить на спутнике Земли уже в 2035 году.