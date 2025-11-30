День матери
30 ноября 2025 в 08:32

Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне

Космонавт Юрчихин усомнился в способности NASA построить деревню на Луне

Федор Юрчихин Федор Юрчихин Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Заявленный NASA план по строительству деревни на Луне нереализуем, заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. До этого американское космическое агентство утверждало, что люди смогут жить на спутнике Земли уже в 2035 году.

Это нереально абсолютно, — высказался Юрчихин.

Космонавт объяснил свою позицию отсутствием необходимой технической базы. Сейчас ни у США, ни у России нет концепции построения поселений, как и средств доставки жилых модулей весом 20 тонн. Самое тяжелое, что люди сажали на Луну — луноходы весом меньше тонны.

А этот модуль мы еще должны мягко посадить. Поговорить всегда можно. А реализовать это? — добавил он.

До этого исполняющий обязанности главы американского космического агентства NASA Шон Даффи сообщал, что США намерены построить на Луне обитаемую деревню за десять лет. После реализации этого проекта агентство планирует начать активную подготовку к высадке на Марс.

Ранее американский миллиардер Илон Маск и создатель компании SpaseX не исключил, что будет жить и умрет на Марсе и с американским паспортом. В соцсетях он с иронией заявил, что в будущем четвертая по удаленности от Солнца планета станет частью США.

