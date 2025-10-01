Маск не исключил, что встретит свою смерть на другой планете

Маск не исключил, что встретит свою смерть на другой планете Маск допустил, что умрет на Марсе

Американский миллиардер Илон Маск не исключил, что будет жить и умрет на Марсе. На своей странице в социальной сети X он с иронией заявил, что в будущем четвертая по удаленности от Солнца планета станет частью США.

У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки), — написал Илон Маск.

До этого стало известно, что космическое агентство NASA хочет построить деревню на Луне к 2035 году, чтобы поселить там людей. По словам исполняющего обязанности главы организации Шона Даффи, там будут созданы условия для комфортной жизни.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

Тем временем неопознанный объект необычного вида упал с неба на территорию частной фермы в Аргентине. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследование для установления происхождения загадочного предмета.