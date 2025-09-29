Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:21

На ферму в Аргентине упал загадочный «волосатый» объект из космоса

Mirror сообщила о падении неопознанного объекта в аргентинском Пуэрто-Тироле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неопознанный объект необычного вида упал с неба на территорию частной фермы в Аргентине, сообщает британское издание Mirror. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследование для установления происхождения загадочного предмета.

Инцидент произошел в городе Пуэрто-Тироль, расположенном в северной части страны. Приземлившееся тело имеет цилиндрическую форму длиной примерно 1,7 метра и диаметром около 1,2 метра, но особенностью объекта стало его странное покрытие из черных волокнистых структур, визуально напоминающих волосы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, службы спасения и специалисты-взрывотехники. Проведенный экспертами предварительный анализ показал отсутствие опасных материалов внутри объекта. Несмотря на это, вокруг находки был организован 30-метровый охраняемый периметр.

В настоящее время продолжается тщательное изучение загадочного цилиндра специалистами различных профилей. В социальных сетях и экспертных кругах уже появились первые версии, пытающиеся объяснить природу этого необычного явления.

Наиболее популярной является гипотеза о космическом мусоре, который мог оказаться на земной поверхности после завершения одной из космических миссий. Ряд комментаторов предполагают возможную связь объекта с деятельностью компании SpaceX Илона Маска, регулярно запускающей аппараты в космическое пространство.

Ранее Национальный архив США опубликовал видео под названием «Инцидент в Розуэлле», на нем якобы были запечатлены НЛО и инопланетяне. Длительность видео 22 минуты, его сняли в 1947 году. Источники утверждают, что на видео запечатлены тела пришельцев, которые разбились рядом с городом Розуэлл в штате Нью-Мексико.

Аргентина
НЛО
космос
Великобритания
