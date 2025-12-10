ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 04:34

«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России

Киршнер: Россия никогда не планировала вторгаться в Европу

Кристина Киршнер Кристина Киршнер Фото: Esteban Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, заявила экс-президент Аргентины Кристина Киршнер. По ее словам в предисловии к книге «Запрещенная и мятежная», это доказывает мировая история и тот факт, что именно две европейские страны — Франция и Германия — дважды вторгались на территорию РФ, передает РИА Новости.

Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что «Путин хочет дойти до Лиссабона», не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории), — отметила Киршнер.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Европа готовится к войне с Россией, наращивая свои военные потенциалы на фоне истощения финансовой помощи Украине. Дипломат также обратил внимание на украинский коррупционный скандал. Небензя подчеркнул, что для России эта ситуация не стала неожиданностью.

Также он подчеркнул, что среди целей специальной военной операции нет ничего необычного для любого миролюбивого государства в отношении своих соседей. Он напомнил, что Россия стремилась предотвратить кризис европейской безопасности и с первых дней СВО была готова достичь своих целей мирным путем.

Кристина Киршнер
Аргентина
Европа
Россия
