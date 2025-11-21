Европейские страны готовятся к войне с РФ, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совбеза ООН.

У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией, — отметил он.

Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации также указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица руководства страны. По его словам, для России этот инцидент не стал открытием — Москва уже давно выяснила, что представляют собой украинские власти.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за возможный новый кредит Украине в размере €135 млрд придется расплачиваться внукам нынешних жителей европейских стран. По его словам, таких денег у Евросоюза «просто нет», а предложение ЕК является «абсолютно нелепым».

Прежде президент Финляндии Александр Стубб информировал, что ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии. Он добавил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.