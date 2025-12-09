«Всеми силами»: Небензя рассказал, что пытается сделать Зеленский Небензя: Зеленский хочет скрыть осведомленность о коррупции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский при помощи европейских спонсоров пытается создать видимость своей непричастности к преступной схеме на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По его словам, это происходит на фоне коррупционного скандала.

Из-за тектонических коррупционных скандалов, повлекших за собой ряд громких отставок, бывший комик и его европейские спонсоры всеми силами пытаются сделать вид, что сам киевский князек ничего не знал о реализуемой преступной схеме, — сказал Небензя.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего разложения, которое завершится свержением Зеленского и военным триумфом России. Эксперт также связал отставку главы офиса президента Андрея Ермака с успехами российских войск.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов из-за давления со стороны США, коррупционного скандала и последствий отставки Ермака. По мнению авторов, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для президента угрозу потери контроля над ситуацией.