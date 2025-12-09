Именно президент Украины Владимир Зеленский расширяет удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, за это украинский лидер получает болезненный ответ.

Вместо реалистичных идей, предложений и призывов сегодня мы опять наслушались лживых утверждений, — констатировал Небензя.

Дипломат обратил внимание, что о гуманности и законности действий самого Зеленского, как обычно, никто из организации не заговорил. Удары ВСУ по энергетической и транспортной инфраструктуре также не стали темой обсуждения, считает он.

Ранее Небензя отметил, что Европа готовится к войне с Россией, наращивая свои военные потенциалы на фоне истощения финансовой помощи Украине. Дипломат также обратил внимание на украинский коррупционный скандал. Небензя подчеркнул, что для России эта ситуация не стала неожиданностью.

Также он подчеркнул, что среди целей специальной военной операции нет ничего необычного для любого миролюбивого государства в отношении своих соседей. Он напомнил, что Россия стремилась предотвратить кризис европейской безопасности и с первых дней СВО была готова достичь своих целей мирным путем.