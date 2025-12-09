ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 19:52

Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству

Небензя: цели СВО не выходят за рамки общепринятой оборонной логики

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
Среди целей специальной военной операции нет ничего необычного для любого миролюбивого государства в отношении своих соседей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по украинской теме. По его словам, Россия стремилась предотвратить кризис европейской безопасности и с первых дней СВО была готова достичь своих целей мирным путем.

Россия не только последовательно пыталась предотвратить острейший кризис европейской безопасности, спровоцированный многолетними действиями стран НАТО, но и с самого первого дня высказывала готовность добиться выполнения целей СВО <...> мирными средствами. Среди этих целей нет ничего такого, чего бы любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей, — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Европа готовится к войне с Россией, наращивая свои военные потенциалы на фоне истощения финансовой помощи Украине. Дипломат также обратил внимание на украинский коррупционный скандал. Небензя подчеркнул, что для России эта ситуация не стала неожиданностью.

Россия
Украина
СВО
Европа
