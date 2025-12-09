Среди целей специальной военной операции нет ничего необычного для любого миролюбивого государства в отношении своих соседей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по украинской теме. По его словам, Россия стремилась предотвратить кризис европейской безопасности и с первых дней СВО была готова достичь своих целей мирным путем.

Россия не только последовательно пыталась предотвратить острейший кризис европейской безопасности, спровоцированный многолетними действиями стран НАТО, но и с самого первого дня высказывала готовность добиться выполнения целей СВО <...> мирными средствами. Среди этих целей нет ничего такого, чего бы любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей, — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Европа готовится к войне с Россией, наращивая свои военные потенциалы на фоне истощения финансовой помощи Украине. Дипломат также обратил внимание на украинский коррупционный скандал. Небензя подчеркнул, что для России эта ситуация не стала неожиданностью.